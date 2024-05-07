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Antalya'da yürek burkan kaza...

İHA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Antalya’da yürek burkan kaza...

Antalya’nın Alanya ilçesinde okul çıkışı el ele tutuşup yola çıkan iki küçük kardeşe otomobil çarptı. Kardeşlerden 8 yaşındaki ağabey hayatını kaybederken, 7 yaşındaki kız kardeşi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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