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Ankara'da Alicin kültürel jeositi böyle görüntülendi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Ankara’da Alicin kültürel jeositi böyle görüntülendi

Ankara'ya 90 kilometre uzaklıkta bulunan, Kızılcahamam ilçesine bağlı Alicin kültürel jeositi, dereleri, mağaraları ve manastırıyla her mevsim ilgi çekiyor. Drone ile çekilen görüntüsü ile görenleri mest etti.

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