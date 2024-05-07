Deneme amaçlı dikti sonuçlarına inanamadı! Gramı 200 TL | birçok hastalığa ilaç gibi...
Genç mühendisin merakıyla başladığı tarımsal faaliyeti gelir kaynağı oldu. 4 yıl önce keşfettiği bitkiyi eken genç mühendis ekimin ardından sonuçları görünce gözlerine inanamadı. Hobi olarak başladığı bu işten gelir kaynağı oluşturan genç adam bitkinin gramını 200 TL'den satıyor. Adeta ilaç gibi olan bu bitkinin say say bitmeyen yararları var. Dünyanın en pahalıları arasında yer alan ve duyanları oldukça meraklandıran bitki ilaç firmaları tarafından da sıklıkla kullanılıyor. İşte detaylar...
Elazığlı mühendis Bayram Çalışkan'ın 4 yıl önce keşfettiği bitki hayatını değiştirdi. Gördüğü bitkiyi hobi olarak eken genç adam, aldığı sonuçlar ile adeta şaşkına döndü. Başlattığı tarımsal faaliyetlerden başarı elde eden mühendis Çalışkan'ın ekimini yaptığı bitkinin kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor.
Elazığlı inşaat ve ziraat mühendisi Bayram Çalışkan (35), 4 yıl önce araştırma yaparken Safranbolu'da yetişen safran bitkisini keşfetti. O tarihte deneme amaçlı ilk siparişini veren Çalışkan, temin ettiği soğanları Yarımca köyünde bulunan bahçesine ekti.
DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI!
İlk senesinde güzel verim alan Çalışkan, ikinci sene daha fazla soğan alarak bir dönüm alana daha safran ekti. Bu yıl 4'üncü hasadını yapan ve ailesiyle birlikte açan çiçekleri toplayan Çalışkan, gramını yaklaşık 200 liraya satıyor. Safran bitkisinin sadece yüksek fiyatıyla değil, aynı zamanda hücre yenileme ve vücut direncini artırma özellikleriyle de bilinmesi, onu dünyanın en değerli baharatları arasında gösteriliyor.
'300 BİN TL GELİR ELDE ETTİK'
Safran bitkisinin hem sağlık faydalarına hem de ekonomik getirisi hakkında bilgi veren Bayram Çalışkan, ''Hobi olarak başladım ama şu an ticaretini yapıyorum. Fiyat olarak da gayet değerli bir bitki. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Gram olarak satıyorum, kilo olarak herkesin almaya durumu olamayabiliyor. Gramının fiyatı, 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Burada 800 metrekarede bir ekili alan var. İlk üç yılda toplamda 300 bin lira civarında bir gelir elde ettik. Ekim ve söküm arasında iki aylık bir süreci var. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Elazığ'da daha önce bu işi yapan yoktu, bunu ben getirdim. Buradaki çiftçilere örnek olmak amaçlı başladım ve tarım ve orman il müdürlüğü de beş çiftçiye daha destek verdi. Bu şekilde yayıldı, daha fazla olmasını temenni ediyorum'' dedi.
RESMEN ŞİFA DEPOSU, FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR
Safranın geniş bir yelpazesi olduğunu ifade eden Baba Ali Rıza Çalışkan ise 'Biz ailecek birlikte bu işi yapıyoruz ve şuanda da hasadını yapıyoruz. Tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Genellikle ilaç firmaları kullanıyor. Onun devamında piyasada astım, bronşit, kalp, damar gibi birçok hastalığa iyi geldiğini söylüyorlar. Tadı çok güzel, reçel ve bal gibidir' şeklinde konuştu.
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