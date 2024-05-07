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Amasya'da 100 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Amasya’da 100 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu

Amasya'da bulunan 2 katlı 100 yıllık tarihi konakta yangın çıktı. Alevler konağın yanında bulunan 4 binaya da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Amasya'da 100 yıllık 2 katlı tarihi konakta çıkan yangın, yanındaki 4 binaya daha sıçradı. Yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürülürken, konağın sahibi Vedat Sayar'ın(65) cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın, 03.45 sıralarında Hacı İlyas Mahallesi Agah Efendi sokakta bulunan 2 katlı tarihi konakta meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Sayar'a ait tarihi konakta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4 binaya daha sıçradı. Yangını gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı. Konağın içinde yapılan kontrollerde Vedat Sayar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sayar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda da maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Bu arada, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

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