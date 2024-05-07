Amasya’da 100 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu

Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı. Konağın içinde yapılan kontrollerde Vedat Sayar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sayar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda da maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.