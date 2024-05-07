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Ankara'da kamyona ok gibi saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Ankara’da kamyona ok gibi saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Ankara’da park halinde olduğu iddia edilen kamyona çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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