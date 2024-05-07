671 yıldır bu kazanlar kaynıyor! Yılda bir kez pişen "dede aşı" için binlerce kişi bu köye akın etti

Bursa'da köylüler tarafından yılda bir kez pişirilen yemek için binlerce kişi köye akın etti.

671 yıldır devam eden gelenek bu yıl da bozulmadı. Bursa'nın Keles ilçesi Sorgun köyü sakinleri atalarından kalma yüzlerce yıllık geleneği ilk günkü gibi yaşatıyor. Her hıdırellezde "bolluk ve bereket getirsin" diye köylüler tarafından sadece bu köye özel 13 çeşit bakliyat kullanılarak 'Dede aşı' isimli yemek pişiriliyor. Tüm köy sakinleri imece usulü kazanlarda tonlarca 'Dede aşı' herkes tarafından çok seviliyor.