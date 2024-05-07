07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rize'de 5 yaşındaki ikiz kardeşler yaptıkları resimler ile görenleri hayran bırakıyor

Rize'de 5 yaşındaki ikiz kardeşler yaptıkları resimler ile görenleri hayran bırakıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
ABONE OL
Rize’de 5 yaşındaki ikiz kardeşler yaptıkları resimler ile görenleri hayran bırakıyor

Rize’de yaşayan 5 yaşındaki ikiz kardeşler tuvale yaptıkları resimler ile görenleri hayran bırakıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA