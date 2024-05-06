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Van'da 94 kilogram altın ele geçirildi!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Van’da 94 kilogram altın ele geçirildi!

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 94 kilogram külçe altın ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Olaylarla ilgili 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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