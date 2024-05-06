Türkülere konu oldu! Giresun'da görüntülendiler
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde türkülere konu olan ve Anadolu'nun önemli türleri arasında yer alan turnalar görüntülendi. İşte o fotoğraflar...
Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, turnalar 2007 yılından bu yana bölgede görülüyor.
Türkülere konu olan ve Anadolu'nun önemli türleri arasında yer alan turna kuşları, bu yıl da Şebinkarahisar'a geldi.
İlçedeki kırsal bölgelerde bir çift ve tek olmak üzere 3 turna görüntülendi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi ve sığır kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş hisseleri...
- 46 48 50 52 yaşa emeklilik tam isabet vurdu! 1996 1999 2005 SGK girişine prim gün çizelgesi oluştu
- Tek tek açıklandı: Emekliye %25'e ek 15'lik refah artışı! 4A, 4B'liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...
- Öğretmen ataması branş ve kontenjanlar 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Türkçe, Matematik, Sınıf...
- Türkiye'nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama
- Uyku pozisyonunuz gizli sırlarınızı ele veriyor! Kişilik testi ile kendinizi keşfedin!
- Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti
- Terlik tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Evde sürekli terlik giymek bu hastalıklara yol açabiliyor!
- Ehliyet müjdesi! A-B-C-D-E sınıf sürücüler için artık daha basit
- Hıdırellez duası okunuşu ve faziletleri | Hıdırellez Bayramında ne zaman, nasıl dilek dilenir? Gül ağacına dilek asma adeti yapılışı
- Hıdırellez Bayramı Kutlama Mesajları Resimli 2024 | En güzel, anlamlı, farklı, uzun, kısa Hıdırellez mesajları ve sözleri! WhatsApp, Instagram...
- Yeni yıl, yaş ve prim tablosu sıralandı! 1995 1999 2002 2009 SGK girişi olana 4, 6 yıllık kazançlı emeklilik