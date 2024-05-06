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Türkülere konu oldu! Giresun'da görüntülendiler

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Türkülere konu oldu! Giresun’da görüntülendiler

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde türkülere konu olan ve Anadolu'nun önemli türleri arasında yer alan turnalar görüntülendi. İşte o fotoğraflar...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, turnalar 2007 yılından bu yana bölgede görülüyor.

Türkülere konu olan ve Anadolu'nun önemli türleri arasında yer alan turna kuşları, bu yıl da Şebinkarahisar'a geldi.

İlçedeki kırsal bölgelerde bir çift ve tek olmak üzere 3 turna görüntülendi.

Turnalar ilkbahar ve yaz aylarını Şebinkarahisar'da geçirdikten sonra kışın yaklaşmasıyla ilçeden göç ediyor.

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