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Karabük'te apartman boşluğunda mahsur kalan 5 kedi kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Karabük’te apartman boşluğunda mahsur kalan 5 kedi kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı. Kediler, kontrollerin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

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