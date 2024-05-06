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Troya Antik Kenti'nde Hıdırellez coşkusu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Troya Antik Kenti’nde Hıdırellez coşkusu

Çanakkale'nin Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan Troya Antik Kenti'nde, "Troya Hıdırellez Şenliği" düzenlendi.

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