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Antalya'da 11 araçlık zincirleme kaza: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Antalya’da 11 araçlık zincirleme kaza: 3 yaralı

Antalya'da şehir içi halk otobüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 11 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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