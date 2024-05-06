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Kahtalı Mıçe sevenlerini üzdü! Gırtlak kanserine yakalandı! "Dualarınızı esirgemeyin"

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Kahtalı Mıçe sevenlerini üzdü! Gırtlak kanserine yakalandı! Dualarınızı esirgemeyin

Türk halk müziği sahnesinin önemli isimlerinden biri olan ve müzik kariyerinde 'Kahtalı Mıçe' lakabıyla tanınan Mustafa Aslan, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 71 yaşındaki sanatçının, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. İşte haberin detayları...

Sanat dünyasının tanınmış isimlerinden ve felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay, Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Aslan'ın, bilinen adıyla Kahtalı Mıçe'nin sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Onur Akay, şu ifadeleri kullandı:

"Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Aslan nam-ı diğer Kahtalı Mıçe zor günler geçiriyor. Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya'da tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor. Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin."

ASRIN FELAKATİNDE AKRABALARINI KAYBETTİ

Kahtalı Mıçe, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketine memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki iki katlı evinde yakalanmış ve çok sayıda akrabasını kaybettiğini açıklamıştı.

"Kime koşsak evi yıkılmıştı. Kime baksak kaybetmişiz. Yaşadığıma sevinemiyorum" diyen sanatçının açıklaması yürek yakmıştı.

DEPREME ADIYAMAN'DAKİ EVİNDE YAKALANDI

'Kahtalı Mıçe' lakaplı usta sanatçı Mustafa Aslan da depreme memleketi Adıyaman'da bulunan iki katlı evinde yakalandı.

Kahtalı Mıçe, Türkiye'yi hüzne boğan iki büyük depremde çok sayıda akrabasını kaybetti.

"BOMBA ATTILAR SANDIM"

Posta gazetesine konuşan Kahtalı Mıçe, deprem anı ve sonrasında yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Bomba attılar sandım. Neye uğradığımızı şaşırdık. Dışarıya kendimizi zor attık. Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı. Kime baksak kaybetmişiz. Benim sülalem Adıyaman merkezdeydi. 100'e yakın akrabamı kaybettim. Teyzelerim, teyzelerimin çocukları, halalarım, hala çocuklarım, halamın torunları. Amca oğullarım, dayımlar... Eş, dost, arkadaşlarımı kaybettim. Her evde 5-10 ölü. Yaşadığıma sevinemiyorum.

Mustafa Aslan AHaber'e yaptığı açıklamalarda da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Depremde ben evdeydim. 1999 depreminde de İstanbul'da evdeydim. Tektim, yeğenim gelip "Amca bize gidelim" 1-2 saat araç içinde kaldım, şoktaydım. Hava tam aydınlandıktan sonra eve girdik. Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın. Ben çok üzüldüm.

Kahta'da 8 tane apartman çöktü. Yaralılar var. Cenaze de çok. Köylerde de çok... Çok sevdiğimiz insanları kaybettik.

Benim yakın akrabalarım; halamın çocukları, torunları, annemin teyze çocukları, amcamın kayınlarından, çocuklarından kayıplar verdik. Bizde de çok kayıp var. Çok üzülüyoruz. Bu ölen insanların hepsi bizim. Allah ölenlerin hepsine rahmet versin, sahiplerine sabır versin. Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın. Çok zormuş.

Ben bugün Adıyaman'a gittim, mecbur kalmasam gitmezdim. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Sağına bakıyorsun çökmüş, soluna bakıyorsun çökmüş... Çok tanıdığım insanı kaybettim. Çocuklarım, arkadaşlarım her ilden arayıp davet ediyorlar. Ancak ben gitmek istemiyorum"

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