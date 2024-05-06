Kahtalı Mıçe sevenlerini üzdü! Gırtlak kanserine yakalandı! "Dualarınızı esirgemeyin"

Mustafa Aslan AHaber'e yaptığı açıklamalarda da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Depremde ben evdeydim. 1999 depreminde de İstanbul'da evdeydim. Tektim, yeğenim gelip "Amca bize gidelim" 1-2 saat araç içinde kaldım, şoktaydım. Hava tam aydınlandıktan sonra eve girdik. Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın. Ben çok üzüldüm.

Kahta'da 8 tane apartman çöktü. Yaralılar var. Cenaze de çok. Köylerde de çok... Çok sevdiğimiz insanları kaybettik.

Benim yakın akrabalarım; halamın çocukları, torunları, annemin teyze çocukları, amcamın kayınlarından, çocuklarından kayıplar verdik. Bizde de çok kayıp var. Çok üzülüyoruz. Bu ölen insanların hepsi bizim. Allah ölenlerin hepsine rahmet versin, sahiplerine sabır versin. Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın. Çok zormuş.

Ben bugün Adıyaman'a gittim, mecbur kalmasam gitmezdim. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Sağına bakıyorsun çökmüş, soluna bakıyorsun çökmüş... Çok tanıdığım insanı kaybettim. Çocuklarım, arkadaşlarım her ilden arayıp davet ediyorlar. Ancak ben gitmek istemiyorum"