Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayınladı! O illerde yaşayanlar dikkat! 11 kent için sarı kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Meteoroloji 11 kent için sarı kodlu uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Erzurum, Bitlis ve Şanlıurfa'da hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 11 il hangileri? İşte 5 günlük yeni hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
11 İLE UYARI
Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
5 İLE KAR UYARISI
Ağrı, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak için sarı kodu gök gürültülü sağanak yağış ile kar uyarısı
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU!
7 MAYIS SALI
8 MAYIS ÇARŞAMBA
9 MAYIS PERŞEMBE
10 MAYIS CUMA
11 MAYIS CUMARTESİ
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı
VAN 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
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