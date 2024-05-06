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Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayınladı! O illerde yaşayanlar dikkat! 11 kent için sarı kodlu alarm

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayınladı! O illerde yaşayanlar dikkat! 11 kent için sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Meteoroloji 11 kent için sarı kodlu uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Erzurum, Bitlis ve Şanlıurfa'da hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 11 il hangileri? İşte 5 günlük yeni hava tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.




HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11 İLE UYARI

Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı



5 İLE KAR UYARISI

Ağrı, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak için sarı kodu gök gürültülü sağanak yağış ile kar uyarısı

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU!





7 MAYIS SALI



8 MAYIS ÇARŞAMBA




9 MAYIS PERŞEMBE




10 MAYIS CUMA



11 MAYIS CUMARTESİ

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

VAN 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

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