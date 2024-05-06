Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayınladı! O illerde yaşayanlar dikkat! 11 kent için sarı kodlu alarm

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 8°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 0°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

VAN 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu