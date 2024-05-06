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Hatay Valiliği duyurdu! Deprem konutu hak sahipliği ek başvuru sonuçlarına itiraz için ek süre

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Hatay Valiliği duyurdu! Deprem konutu hak sahipliği ek başvuru sonuçlarına itiraz için ek süre

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören bazı afetzedelerin hak sahipliği ek başvuru sonuçlarına itirazları için 16 gün süre verildiğini duyurdu.

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