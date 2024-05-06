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Kocaeli'de acı olay! Kızının düğününde hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Kocaeli’de acı olay! Kızının düğününde hayatını kaybetti

Kocaeli'de kızının düğününde fenalaşan ve akciğerine pıhtı attığı öğrenilen kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 59 yaşındaki kadının cenazesi defnedildi.

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