Basın Ekspres'te makas faciası! Bariyerlere daldı: 1 ölü 1 yaralı
İstanbul Bahçelievler'de bulunan Basın Ekspres yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. Feci kazada motosikletten düşerek başını bariyerlere vuran kişi hayatını kaybetti. Sürücü ise ayağından yaralandı.
Bahçelievler Basın Ekspres yolunda iddiaya göre makas atarak ilerleyen motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen kişi kafasını bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Sürücünün ayağından yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza saat 12.00 sıralarında Basın Ekspres Yanyol, Küçükçekmece mevkii, Kuyumcukent istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 HTC 254 plakalı motosiklet makas atarak ilerlediği sırada savrularak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kasksız olduğu öğrenilen kişi motosikletten yola savrularak, kafasını bariyerlere çarptı; sürücünün ise ayağı kırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yola savrulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Motosiklet sürücüsü ile hayatını kaybeden kişinin arkadaşı uzun süre gözyaşı döktü.
Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde önlem aldı. Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.
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