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Kayseri'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Kayseri’de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi ihraç emniyet müdürü yakalandı.

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