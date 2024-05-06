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DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-35 operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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DEAŞ’a yönelik Bozdoğan-35 operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-35 operasyonunda 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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