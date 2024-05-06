Ankara'da otomobil su kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
Şereflikoçhisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına girip savrulması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu Gülhüyük Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.A.Ç. yönetimindeki 34 GGS 649 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi.
Savrulan otomobil, otoyol kenarındaki yamaca çarparak durdu. Otomobilde bulunan Fatma Kozanoğlu (65) ile sürücü A.A.Ç., M.N.K. ve H.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Kozanoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
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