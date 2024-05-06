Ankara’da otomobil su kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Kozanoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.