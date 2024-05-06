06 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da otomobil su kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da otomobil su kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
ABONE OL
Ankara’da otomobil su kanalına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Şereflikoçhisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına girip savrulması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu Gülhüyük Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.A.Ç. yönetimindeki 34 GGS 649 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi.

Savrulan otomobil, otoyol kenarındaki yamaca çarparak durdu. Otomobilde bulunan Fatma Kozanoğlu (65) ile sürücü A.A.Ç., M.N.K. ve H.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Kozanoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA