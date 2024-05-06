Kayseri’de 6 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada 6 yaralı





İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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