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Kayseri'de 6 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada 6 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Kayseri’de 6 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada 6 yaralı

Kayseri'de sabah saatlerinde 6 araç zincirleme bir trafik kazasına karıştı. Olayda 6 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda tır, kamyon, otomobil, minibüs ve 2 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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