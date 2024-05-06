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Kavgayı ayıran polis memuruna kafa attı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Kavgayı ayıran polis memuruna kafa attı

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki kişi arasındaki kavgayı ayırmak için giden Motosikletli Polis Timi'nde görevli polis memurları, bir kişinin saldırısına uğradı. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, saldırganın kasklı bir polis memuruna kafa atması ile arbede yaşandığı anlar yer alıyor.

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