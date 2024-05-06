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Bursa'da uyuşturucuya dev darbe: 27 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Bursa’da uyuşturucuya dev darbe: 27 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa tarihinin en yüklü metamfetamin uyuşturucu maddesini ele geçirdi. 100 bin kişiyi zehirlemeye hazırlanan 2'si yabancı 4 uyuşturucu baronunu İstanbul'daki evlerinde operasyonla yakalayan Bursa polisi, şüpheli şahısların ev ve arabalarında yaptığı aramalarda 27 kilo 165 gram metamfetamini piyasaya sürülmeden yakaladı.

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