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Baraka yangında küle döndü!

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Baraka yangında küle döndü!

Son dakika haberine göre Yalova'da ahşap barakada elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale geldi.

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