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6 yaşında evlendirme davası 10 Haziran'a ertelendi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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6 yaşında evlendirme davası 10 Haziran’a ertelendi

6 yaşında evlendirilme davasında kararın İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatima Gümüşel'in yargılanmasına başlandı. Duruşma sanık avukatlarının mazeretli şekilde katılmamaları nedeniyle 10 Haziran'a ertelendi.

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