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Feci iş kazası! Pres makinesi kurulu sırasında çalıştı: Sıkışan iş yeri sahibi ağır yaralandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Feci iş kazası! Pres makinesi kurulu sırasında çalıştı: Sıkışan iş yeri sahibi ağır yaralandı

İzmit'te bir fabrikada yeni kurulan pres makinesine sıkışan fabrika sahibi Necmi Ş., itfaiye tarafından ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

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