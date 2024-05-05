AFAD duyurdu! Van'da korkutan deprem
Son dakika... AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. İşte detaylar...
Son dakika... AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2024-05-05
Saat:22:58:34 TSİ
Enlem:38.90639 N
Boylam:43.64 E
Derinlik: 7 km
YERİN 7 KM DERİNLİĞİNDE
Deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...
2024-05-05 23:03:57 40.09722 37.81667 7.01 ML 2.1 Zara (Sivas)
2024-05-05 22:58:34 38.90639 43.64 7.0 ML 3.9 Tuşba (Van)
2024-05-05 22:32:12 39.4925 25.785 7.19 ML 2.3 Ege Denizi - [24.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-05 22:22:52 39.62389 40.87389 7.0 ML 2.2 Çat (Erzurum)
2024-05-05 22:20:52 37.25111 36.78944 7.0 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-05-05 22:02:44 37.73722 36.0 7.0 ML 1.4 Feke (Adana)
2024-05-05 21:48:11 40.31778 28.99528 7.4 ML 1.6 Osmangazi (Bursa)
2024-05-05 21:45:37 40.285 29.02028 7.05 ML 1.7 Osmangazi (Bursa)
2024-05-05 21:08:31 36.23528 36.39389 6.77 ML 2.4 Reyhanlı (Hatay)
2024-05-05 20:21:03 38.23639 38.16 7.2 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-05 20:11:48 38.23583 38.18472 6.99 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-05 19:57:33 40.26806 29.03861 15.64 ML 1.3 Osmangazi (Bursa)
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