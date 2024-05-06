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Aksaray'da ahır çöktü: 50 küçükbaş hayvan öldü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Aksaray’da ahır çöktü: 50 küçükbaş hayvan öldü

Aksaray'da kerpiçten yapılan ahırın, yağış nedeniyle ağırlaşan toprak tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 50 küçükbaş hayvan öldü.

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