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Edirne ve Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Edirne ve Kırklareli’nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 30 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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