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Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Denizli’de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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