Dilan Polat tahliye mi olacak? Cezaevinde kendini yaralamıştı! Başsavcılıktan flaş karar!

19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil bir çok soruşturma başlatılmıştı. Küçükçekmece Adliyesinde devam eden Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili devam eden davada da tutukluluklarının devamına karar verilmişti.