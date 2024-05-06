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Dilan Polat tahliye mi olacak? Cezaevinde kendini yaralamıştı! Başsavcılıktan flaş karar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Dilan Polat tahliye mi olacak? Cezaevinde kendini yaralamıştı! Başsavcılıktan flaş karar!

Yaklaşık 6 aydır "suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Polat'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluk sürecinin sona erdiğini ve serbest bırakılması için mahkemeye başvurdu. Peki, Dilan Polat tahliye mi olacak? İşte detaylar...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu toplam 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 6 aydır "Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat'ın kendini kesici aletle yaraladığı iddiasının ardından Polat'ın avukatı tahliye talebinde bulundu.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi.

RAPOR HAZIRLANACAK

Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi. Savcılık ayrıca, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi şartları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istedi.

Bu kararın ardından Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti.

6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil bir çok soruşturma başlatılmıştı.

19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil bir çok soruşturma başlatılmıştı. Küçükçekmece Adliyesinde devam eden Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili devam eden davada da tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

Dilan Polat tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde "Neden tahliye kararı uygulanmıyor." sinir krizi geçirip kendine zarar vermişti. Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat'ın tedavisinin cezaevinde yapıldığı da öğrenilmişti.

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