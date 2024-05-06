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Çorum'da düğün konvoyunda kavga! 1 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Çorum’da düğün konvoyunda kavga! 1 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde zarf almak için düğün konvoyunun önünün kesmesi sırasında çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

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