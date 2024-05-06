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Balıkesir'de 13 yıl 52 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Balıkesir’de 13 yıl 52 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 52 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.D. Asayiş ekiplerinin takibi ve çalışması ile yakalandı.

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