ABD'de ölü bulunmuştu! Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı! Yeniden otopsi yapılacak
Ünlü fenomen Yağmur Taktaş'ın ani vefat haberi sevenlerini ve takipçilerini derin bir üzüntüye boğdu. ABD'de fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Taktaş kurtarılamadı. Memleketi Adana'da toprağa verilen Taktaş'ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Türk asıllı ABD'li ressam sevgilisi A.C.F. hakkında soruşturma başlatıldı. Taktaş Ailesi'nin "Mezarı açılsın" talebi üzerine bugün yeni bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...
ABD' de hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı ve yeniden otopsi için cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), 3 Nisan'da ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Taktaş'ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemler de başlatıldı.
MEZARI YENİDEN AÇILDI!
Taktaş'ın ailesinin başvurusunun ardından bugün sabah saatlerinde ekipler tarafından mezar yeniden açıldı. Taktaş'ın cansız bedeni mezardan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Burada gazetecilere konuşan Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şuanda Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz" dedi.
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