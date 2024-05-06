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Çatıdan düşen seramik ustası şahıs hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Çatıdan düşen seramik ustası şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı 4 katlı bir apartmanın inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen seramik ustası Abdullah Bişki (52) hayatını kaybetti.

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