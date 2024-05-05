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Uyuşturucu ticareti şüphelisi 1 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Uyuşturucu ticareti şüphelisi 1 kişi tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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