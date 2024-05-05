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Ardahan’da Mayıs ayında kar sürprizi! Sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
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Ardahan’da Mayıs ayında kar sürprizi! Sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı

Ardahan’da sağanak yağış yüksek yerlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte güçlük yaşadı.

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