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Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması! 13 araç trafikten men edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Kayseri’de ’Huzur 38’ uygulaması! 13 araç trafikten men edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'Huzur 38' uygulamasında 64 aranan, 36 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.Uygulama çerçevesinde ayrıca 13 araç trafikten men edildi.

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