05 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uşak'ta feci kaza! Hafif ticari araç bir anne ve oğula çarptı

Uşak'ta feci kaza! Hafif ticari araç bir anne ve oğula çarptı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
ABONE OL
Uşak’ta feci kaza! Hafif ticari araç bir anne ve oğula çarptı

Son dakika haberine göre Uşak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğlu, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA