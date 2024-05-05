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Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu!

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Avcılar’da kaçak göçmen operasyonu!

Avcılar'da kaçak göçmenlere yönelik operasyonda, ikisi organizatör olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, kaçmak isterken bir polisi ayağını araç ile ezerek yaraladı.

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