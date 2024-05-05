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Trakya'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Trakya’da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda yüzlerce bisikletli pedal çevirdi.

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