Memleketine kesin dönüş yapan kadın, çiftçilere öncü oldu

Kooperatife başkan seçilince üyelerle mahallelerinde fide diktiklerini kaydeden Kurnaz, şöyle devam etti:

"Yağından kolonyasına, sabununa kadar birçok lavanta ürünü ortaya çıkartacağız. Peynir, yoğurt, tarhana, erişte, bulgur, nohut, mercimek gibi ürünleri de kooperatif olarak satacağız. Arıcılığa başlayacağız. Lavanta balını da üreteceğiz. Çalışmaya çok hevesliyiz. Vatanıma gelmekten çok mutluyum. 300 metrekare alana da sera kurduk. Çalıştıktan sonra vatanımızdan güzel yer yok."

Desteklerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'e teşekkür eden Kurnaz, çocuklarının Almanya'da iş sahibi olmasına rağmen Türkiye'ye dönmek istediğini aktardı.

Kurnaz, "Almanya'da fabrikada çalıştım ancak ülkemin toprağında vakit geçirmek benim için daha değerli. Toprağımda açlık ya da susuzluk aklıma bile gelmiyor. Almanya'dan döndüğüme asla pişman değilim." diye konuştu.