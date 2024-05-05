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Ters yönde gitti cezayı yedi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Ters yönde gitti cezayı yedi

Karabük'te Zonguldak Caddesi istikametine ters yönde ilerleyen otomobil ile ilgili inceleme başlatıldı. Ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne ceza kesildi.

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