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Eskişehir’de panik dolu anlar! 3 katlı binanın garajında yangın! Mahsur kalan çift kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Eskişehir’de panik dolu anlar! 3 katlı binanın garajında yangın! Mahsur kalan çift kurtarıldı

Eskişehir’de 3 katlı binanın garajında çıkan yangında, mahsur kalan 2 kişiyi itfaiyeciler kurtardı. Dumandan etkilenen çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, yangını itfaiyeciler 1 saatte söndürdü.

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