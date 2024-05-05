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Taksi durağına pompalı tüfekle saldırı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
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Taksi durağına pompalı tüfekle saldırı kamerada

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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