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Dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Denizli’de etkili olan dolu yağışı üzüm bağlarında zarara yol açtı.

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