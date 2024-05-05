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Diyarbakır’da dolu ekili arazileri vurdu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Diyarbakır’da dolu ekili arazileri vurdu

Son dakika haberine göre Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak birçok etkili araziyi vurdu.

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