Önce motora çarptı sonra benzin istasyonuna daldı! Yer: Kadıköy

"ÜZERİMİZE GELDİĞİNİ GÖRÜNCE YOLA ATLADIK"

Akaryakıt istasyonunda motosikleti park halinde bulunan Yunus Taşkın, "Araç yoldan gelirken motorcuya vurup deviriyor, sanırım bir tane de taksiye vuruyor. Oradan kontrolünü kaybedip bu kaldırıma vuruyor, mantarları kırıyor. Biz burada duruyorduk arkadaşımla. Üzerimize doğru geldiğini görünce biz yola doğru atladık. Gelen araç bizim park halindeki motora vurdu ve devirdi. Orada motorlu yaralıydı onu ambulansla alıp götürdüler" şeklinde konuştu.