Isparta’yı bu yıl gül kokusu erken sardı! 12 bin rekolte bekleniyor





Bir başka üretici Yusuf Yıldırım ise sezonun iyi başladığını söyleyerek, "Bu sene 20-25 güne yakın erken başladı. Verim gayet iyi şükürler olsun" dedi. Yıldırım konuşmasının devamında üreticilerin masraflarının fazla olduğunu söyleyerek, "Mazot olsun, ilaçlar olsun, işçilik olsun ağır olduğu için üreticiler çok da bir şey kazanmıyor. Çok kazanıyor diye bir şey yok yani anca işte ucu ucuna emeğini koruyor" açıklamalarında bulundu.

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