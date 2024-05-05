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Mayıs ayında 5 metrelik kar tünelleri

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Mayıs ayında 5 metrelik kar tünelleri

Son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda mayıs ayına rağmen 5 metreyi bulan kar tünelleri bulunuyor.

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